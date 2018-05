Des élèves de 6e année exposent 160 oeuvres à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

L’heure était au vernissage au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, le mercredi 9 mai, alors que les élèves de quatre classes de 6e année de l’école Notre-Dame – Saint-Joseph exposaient un total de 160 œuvres réalisées pendant l’année. Il s’agissait d’une première pour l’école.

Dans une salle, on retrouvait principalement des réalisations sur toile (acrylique, collage, etc.), chacune à vendre au coût de 10$. Les artistes en herbe et leur famille avaient préséance pour l’achat.

L’autre salle regroupait aussi quelques toiles et aquarelles, mais également des sculptures et masques en plâtre.

«Il fallait chacun qu’on expose deux œuvres», a expliqué le jeune élève Alexis Vanier-Jetté.

«Les élèves ont exploré différents médiums afin de développer leur goût pour les arts», a complété une des quatre enseignantes en charge de l’exposition, Sylvie Michel.

Le public, constitué de plusieurs parents et membres des familles des élèves, a semblé apprécié l’événement.

«Je trouve l’idée tellement intelligente, a témoigné Diane Labbé. C’est quand ils sont jeunes qu’il faut leur donner le goût pour l’art.»