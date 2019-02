Elfic Tattoo : 2 500 $ pour une jeune mère atteinte du cancer

Crédit photo : Gracieuseté

La journée de tatouage de la boutique Elfic Tattoo à La Prairie au profit de Caroline Auger, le 17 février, a permis de récolter 2 500$.

Mme Auger, une jeune mère de famille résidente de Châteauguay, amasse des fonds pour soigner un cancer agressif aux États-Unis.

«Je veux remercier spécialement Darrell Boudrias, Véronique Provost Champagne et Johanne Nolet pour leur aide indispensable au bon déroulement de cette journée! Merci aussi à Macky Hébert, Fanny Raymond et Marie Baillargeon des tatoueuses hors pair et vraiment excellentes qui m’ont secondée sans hésitation pour aider Caroline Auger», déclare Denny-Anne Bourgeois, d’Elfic Tattoo, instigatrice de cette journée.

Elle désire souligner également l’implication de Jimmy Alexandre, propriétaire de la boutique.

