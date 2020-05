Elle amasse 4 375$ pour diverses causes en photographiant des familles

Karel Picard s’est armée de son appareil photo pour parcourir les rues de La Prairie afin de tirer le portrait de familles en échange de dons à 22 petites entreprises, fondations et organismes du Québec, dont la majorité au Complexe le partage. Elle a amassé 4 375$.

La photographe amateure avait prévu prendre des photos pendant trois jours. La demande a été telle que la Laprairienne a ajouté des journées à son agenda. Du 2 au 24 mai, elle a photographié 47 familles. Celles-ci ont toutes effectué un don de minimum 20$ pour une raison qui leur tenait à cœur.

À la base, Mme Picard tenait à donner au Complexe le partage. Une somme de 1 140$ lui a été remise, puis le patron de la photographe, Claude Paquet, chez M2D Leadership à Montréal, a ajouté 2 000$ supplémentaires pour l’organisme de La Prairie et Saint-Constant.

Mme Picard se dit fière d’avoir contribué à une collecte de fonds grâce à sa passion. Elle remercie les familles participantes.

«Merci pour votre accueil toujours chaleureux et de me faire sentir que je faisais une mini-différence dans votre journée, leur témoigne-t-elle. Vous avez les photos et, moi, j’ai vos sourires gravés dans ma mémoire.»

La photographe ajoute que chaque photo «a une valeur inestimable dans le contexte».

Comme elle reçoit encore beaucoup de demandes, elle compte continuer à prendre des photos de famille à distance en échange de dons à temps perdu durant l’été.

PME, fondations et organismes bénéficiaires

-Tablée des chefs

-Fondation de l’Hôpital Honoré-Mercier

-CHUM

-Société québécoise du cancer

-Moisson Rive-Sud

-Maison Victor-Gadbois à Saint-Mathieu

-Diabète Québec

-L’Arc-en-ciel

-123Zéro

-L’autre rive

-Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu

-L’antre-temps

-Fondation CHU Sainte-Justine

-Fondation des artistes du Québec

-Fondation Jeunes en Tête, La Vigile

-Bouffe pour tous

-Restaurent Janick

-La traversée

-Action nouvelle vie

-Société canadienne de la sclérose en plaques

-Club des petits déjeuners

-Complexe le partage