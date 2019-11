Elle célèbre son dernier traitement de chimiothérapie

Pénélope Phaneuf a pris son dernier comprimé de chimiothérapie, le 17 octobre. Elle a célébré ce moment victorieux en dégustant un gâteau spécial offert par l’organisme Icing Smiles, qui se spécialise en pâtisserie pour les enfants malades et leur famille.

«C’est cool parce qu’on reçoit des beaux gâteaux», laisse savoir la fillette de Delson, âgée de 7 ans.

Le sien, haut de deux étages, était surmonté d’un P en or, de fleurs de la même couleur et de l’inscription «Fini la chimio!!!»

Sa mère avait entendu parler de l’organisme sur un groupe Facebook. Icing Smiles fait appel à des organismes locaux, soit des pâtisseries ou des particuliers, qui donnent de leur temps pour confectionner des gâteaux personnalisés aux enfants malades.

«Recevoir un gâteau, souvent spectaculaire, spécialement conçu pour eux selon leurs goûts par des pâtissiers généreux, c’est un privilège. Je vous avoue que de savoir que quelqu’un se charge du gâteau, c’est un souci de moins dans la vie courante du parent», confie Mme Allard.

De plus, l’organisme offre des gâteaux aux frères et sœurs d’enfants souffrant de maladies.

Pour la maman de Pénélope Phaneuf, ça représente «la reconnaissance du fardeau porté par les frères et sœurs de l’enfant malade, ainsi ils ont tout autant droit à des gâteaux spéciaux que l’enfant malade et ils pourront se sentir au centre de l’attention pour, au moins, un instant».

Collier du courage

La fillette qui ajoutait une perle pour chaque traitement à son «collier du courage» depuis qu’elle a reçu un diagnostic de leucémie, en 2017, a officiellement fermé le bijou d’une longueur impressionnante.

«Plein d’émotions différentes nous submergent. Une grande joie assurément. On commence une nouvelle étape pleine d’inconnu. Ce n’est pas vraiment le retour à la vie d’avant… Ce sera une vie différente, mais belle et riche on l’espère», témoigne Julie Allard, la mère de l’enfant.

Elle ajoute que sa fille se porte bien.

«Son corps récupère tranquillement. Elle joue au hockey pour les Félines, elle ne patine pas encore aussi vite que les autres, mais ça viendra!» souligne Mme Allard.

Deux ans d’épreuve

-796 jours de traitement

-8 nuits à l’hôpital

– 72 visites à la clinique

-8 transfusions

-18 ponctions lombaires

-3 aspirations de moelle osseuse

-32 perfusions de chimiothérapie

-8 injections intramusculaires de chimiothérapie

-D’innombrables tests, de doses de chimiothérapie orale et d’antibiotiques