Elle part à l’aventure en caravane

Tout quitter pour voyager avec son conjoint et son chien dans une caravane «camper» allait de soi pour Roxanne Poulin. Célébrer le nouvel An en Nouvelle-Orléans et son 29e anniversaire dans un canyon sont quelques moments forts de son épopée qu’elle raconte en direct d’une buanderie au Texas, entre deux brassées de lessive.

Depuis 2015, l’aventurière originaire de Candiac a multiplié les voyages en sac à dos, que ce soit dans la province, dans l’Ouest canadien ou en Islande, un pays qu’elle a parcouru en Westfalia.

Après avoir économisé assez longtemps, avoir vendu sa maison, s’être procuré la camionnette qui lui convenait et planifié pendant environ 4 mois à temps plein ou presque, l’enseignante de profession s’est lancée en novembre dans un périple de 7 mois aux États-Unis.

«C’est une idée que j’avais depuis longtemps. Auparavant, quand je voyageais en sac à dos, je prenais l’avion et je louais une camionnette à destination. Là, je voulais acheter ma vanne et partir avec», raconte-t-elle.

Son copain, aussi passionné d’aventures, s’est joint à elle et sa chienne de race Husky, Laska, âgée de 2 ans et demi, fait aussi partie de l’épopée. Leur itinéraire plus ou moins précis leur fait parcourir la Côte Est américaine.

«On se laisse guider par le voyage. L’itinéraire se fait pas mal au jour le jour.» -Roxanne Poulin

«On ne planifie pas le nombre de jours pendant lesquels nous allons rester à des endroits. Si nous n’aimons pas une place, on reste moins longtemps, c’est le cas pour les destinations plus touristiques», explique la voyageuse.

Elle ajoute que la température les guide également, puisqu’ils fuient le froid.

Défis et budget

Le plus prenant pour le couple aura été de choisir le véhicule, un Ford éconoline 1987, et de l’adapter à ses besoins et à ses goûts.

«J’ai été chanceuse, puisque je suis enseignante, mais je n’ai pas ma permanence. Je n’ai donc pas pris d’assignation ou de contrats pour cette année afin de partir et j’ai eu beaucoup de temps pour m’occuper de tout en septembre et octobre», relate Mme Poulin.

Jusqu’à présent, leurs plus gros défis rencontrés sont liés à des bris mécaniques, notamment de leur panneau solaire et de leur batterie externe. En deux mois, le trio a parcouru 10 000 km. Mme Poulin affirme qu’elle savait et avait prévu que ces soucis pourraient survenir.

Si l’objectif budgétaire était de dépenser un maximum d’environ 2 000$ par mois, les premières semaines se sont avérées être plus coûteuses, notamment en raison du véhicule, mais ils affirment qu’ils s’en sortent bien.

Les deux tourtereaux vivent également une certaine prise de conscience.

«Je réalise que ma perception sur ce dont nous avons besoin change. C’est certain que de vivre avec moins va changer ma façon de consommer au retour», dit-elle.

La mascotte du voyage

La présence du compagnon à 4 pattes de Roxanne Poulin, Laska, demande plus d’organisation au couple, bien qu’elle ait l’habitude d’accompagner sa maîtresse dans ses aventures. Mme Poulin explique qu’à certains endroits, notamment certains parcs nationaux, les chiens ne sont pas acceptés. Cela peut donc restreindre le couple.

«Par contre, nous n’avons pas à penser à l’hébergement et à chercher des auberges où les chiens sont acceptés», indique la femme.

Elle ajoute que Laska reste parfois dans la camionnette dont les fenêtres sont barricadées pour sa sécurité. Sa maîtresse précise qu’elle a de l’eau, de la nourriture et des ventilateurs. Puis, elle ne reste jamais seule très longtemps. Dans les Villes, il peut s’avérer plus difficile de la traîner, mais la veille du jour de l’An, elle a accompagné le couple dans une foule pour les festivités à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Top des endroits visités jusqu’à maintenant

-Nasville, Tennessee, pour la musique country, les paysages qui sont les premiers paysages époustouflants que le couple a vu, ainsi que pour la route pour s’y rendre dans les Appalaches;

-Canyon de Palo Duro au nord du Texas, pour le rouge impressionnant de la terre et des roches;

-Folly Beach en Caroline du Sud, une presqu’île près de Charleston, un coup de cœur pour le couple grâce à l’ambiance apaisante, mais vivante;

-Une excursion en canot dans les Everglades, en Floride, le moment le plus fort en émotions du couple qui a vu des crocodiles et des alligators.