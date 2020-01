Elle prend sa retraite après 20 ans de bénévolat

En 1999, Josette Roy se joignait à l’équipe du centre de réhabilitation AVC à titre de bénévole.

«L’accompagnement de son frère, lui aussi victime d’un AVC, lui conférait une expertise unique et recherchée par le centre», indique l’organisme par voie de communiqué.

En 2009, Mme Roy est devenue présidente du conseil d’administration, et ce, jusqu’en 2018.

«Épaulés par une équipe de bénévoles dévouée, Mme Roy a accumulé 20 années de bénévolat, de travail, de batailles, mais surtout d’accueil et d’empathie envers nos membres et nos proches aidants, écrit-on. Au fil de toutes ces années, elle a su offrir à nos membres un support et un accompagnement empreint d’un grand respect.»

Elle a ensuite accepté le poste de coordonnatrice des activités du centre. Ses 20 années de bénévolat ont été soulignées le 18 décembre, lors d’un dîner de Noël. Le maire de La Prairie, Donat Serres, ainsi que les conseillers Alan Scott et Ian Rajotte, étaient présents pour l’occasion. Sur la photo de gauche à droite: Sylvie Plante, trésorière, Colette Lupien, présidente, Denise Veillette, administratrice, Josette Roy, Madga Farès, administratrice, Louise Gravel, secrétaire accompagnées de Ian Rajotte, Donat Serres et Allan Scott.