Elle promeut la persévérance scolaire à travers des concours de personnalité

La Candiacoise Marie-Zoé Lapierre participe pour une deuxième année consécutive au concours de personnalité Miss Canada. Outre son désir de briser les préjugés liés à ce type de compétition, elle poursuit sa mission de promouvoir la persévérance scolaire.

Il s’agit d’un enjeu qui lui tient à cœur au point que la jeune femme de 21 ans a mis sur pied la plateforme La reconnaissance par l’éducation.

Celle-ci lui «permet d’accompagner des élèves du niveau secondaire, collégial et universitaire qui sont à risque de décrochage scolaire, ou tout simplement qui cherche à confirmer leurs choix professionnels et personnels, principalement à l’aide d’exercices d’autoréflexion», décrit Mme Lapierre.

Elle raconte d’ailleurs que la persévérance scolaire est un sujet qui la touche particulièrement. Elle se souvient notamment être passée au travers du programme d’éducation international à l’école de la Magdeleine à La Prairie, ce «malgré des notes passables en première année du secondaire».

Mme Lapierre est parvenue à aller au cégep anglophone Champlain College à Saint-Lambert en sciences de la santé alors qu’elle n’était pas bilingue.

«J’ai obtenu mon diplôme en deux ans et je parle couramment l’anglais grâce à ce parcours», dit-elle.

La jeune femme continue également de persévérer et en est à sa troisième demande d’admission au Doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire à l’Université de Montréal. Elle termine présentement sa deuxième année au baccalauréat en microbiologie et immunologie au sein de ce même établissement.

«Malgré les refus, j’ai complété un an en technique animal, me permettant d’être aide-technicienne en clinique vétérinaire. Chaque étape me rapproche un peu plus de mon objectif ultime», soutient-elle.

Marie-Zoé Lapierre a dansé pendant une quinzaine d’années et a joué au soccer aussi longtemps. Elle pratique et enseigne également l’équitation.

Deuxième participation

Sa première participation au concours Miss Canada lui a permis d’être «plus consciente de mon potentiel et de mes compétences, ce qui me permet de me présenter au meilleur de moi-même», fait-elle savoir.

Elle affirme se lancer cette année avec «de réels objectifs et des idées concrètes pour aider nos étudiants canadiens».

La Candiacoise a également, selon ses dires, mieux compris l’ampleur de ce concours de personnalité. Elle a aussi agrandi son cercle d’amis dans cet univers.

Pointage

À Miss Canada, les participantes se voient attribuer des points sur leur personnalité, attitude, participation, esprit de camaraderie et d’équipe durant des activités. Cette portion représente 50% du pointage. Puis, l’aisance sur scène, la démarche et le maintien, à l’occasion du gala qui se tiendra cette année à Brossard le 27 juin, sont jugés pour un total de 35% de leur note.

Le dernier 15% est attribué par un vote du public. Il en coûte 1$ pour voter sur le site Web misscanada.org. L’organisation de Miss Canada remet le montant amassé à Opération enfant soleil.