Elon Musk et Tesla veulent construire une camionnette révolutionnaire

Article par Olivier Beaulieu

Tesla ne fait rien comme les autres. Le manufacturier californien se balance complètement des conventions. Et ça semble plaire aux consommateurs. Prenons par exemple la Model 3 qui a connu un nombre exceptionnel de précommandes alors qu’elle n’était même pas encore construite! Depuis quelques jours, Elon Musk, le PDG de Tesla, nous bombarde de gazouillis au sujet d’une éventuelle camionnette électrique qui serait construite par le manufacturier. Mais à quand la construction? Là est la question.

Hier, Musk a demandé sur le réseau social Twitter : « Qu’est-ce que vous aimeriez voir sur une camionnette Tesla? J’ai quelques idées en tête, mais qu’est-ce que vous pensez qui est petit, mais important? Qu’est-ce qui serait vraiment innovant? » Selon les dires de Musk, cette camionnette disposerait de deux moteurs, une transmission intégrale, une suspension ajustable ainsi qu’un couple exceptionnel. Le tout de série pour toutes les déclinaisons.

On sait que le manufacturier semble avoir de la difficulté à honorer son carnet de commandes. La Model 3, par exemple, accuse toujours du retard. Cela ne semble pas empêcher Musk de rêver pour autant. Actuellement, son catalogue contient la Model S, le Model X et la Model 3, mais on parle déjà de la création d’un Model Y, d’une semi-remorque, d’un roadster et d’une camionnette. Ce ne sont pas les idées qui manquent!

Alors, selon vous, quelle fonction rendrait une camionnette Tesla exceptionnelle?