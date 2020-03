Emploi en février: une hausse légèrement plus marquée en Montérégie

L’emploi a connu une hausse de 0,9% en Montérégie entre janvier et février 2020. Dans la province, la hausse moyenne est de 0,5% (+20 000), selon le plus récent Bulletin sur le marché du travail au Québec, de l’Information sur le marché du travail (IMT).

En Montérégie, le nombre de personnes en emploi est de 834 200. On compte 862 200 personnes dans la population active.

Dans la région, le taux de chômage en février a été de 3,2%, comparativement à 3,9% en janvier. Le taux d’activité est demeuré à 66,5%.

Au Québec, le niveau d’emploi a atteint un nouveau sommet, soit 4 384 500 personnes en emploi, dont 3 577 000 à temps plein.

Une création d’emplois est observée dans les secteurs privé (+20 500) et public (+1 300), entre janvier et février. Chez les travailleurs autonomes, on note une baisse d’emplois (-1800).

C’est chez les 15 à 24 ans que l’emploi a le plus augmenté (+2,3 %), alors que l’emploi des 65 ans et plus est celui qui a le plus baissé (-0,9% ).

Par rapport à février 2019, l’emploi a augmenté de 1,5%. (A.D.)