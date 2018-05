Emplois d’été Canada permettra l’embauche de 303 étudiants dans la circonscription de La Prairie

Crédit photo : gracieuseté

Grâce au programme Emplois d’été Canada, 303 étudiants occuperont un travail estival auprès de municipalités, d’organismes ou d’entreprises de la région.

Le député de La Prairie, Jean-Claude Poissant, annonce que 63 projets ont été retenus pour la circonscription, pour un salaire qui totalisera 788 922$ pour presque 80 000 heures à être travaillées.

Les Villes, entreprises et organismes ont été choisis au terme d’un processus de sélection après avoir appliqué au programme Emplois d’été Canada.

Dans les Municipalités, les étudiants pourront travailler à titre d’animateur de camp de jour ou dans les différents services (Travaux publics, horticulture, etc.). D’autres seront recrutés par des organismes tels Bénado, la Société d’histoire de La Prairie ou le centre de femmes l’Éclaircie.

Le salaire des jeunes est subventionné à 100% dans les organisations sans but lucratif et à 50% pour les employeurs du secteur public et les petites entreprises.

Cet emploi permettra aux étudiants de payer leurs études et de créer de l’emploi, se réjouit le député.

«Je suis d’autant plus fier d’y participer que pour la plupart d’entre eux il s’agira de leur premier emploi, a-t-il dit. L’expérience et les compétences qui seront acquises par nos jeunes dans le cadre de leur emploi d’été leur seront précieuses pour leur carrière.»