En cette Journée des femmes, Mercedes rend hommage à Bertha Benz

Article par Guillaume Rivard

C’est aujourd’hui la Journée internationale des femmes et l’équipe du Guide de l’auto aimerait applaudir les femmes de partout, mais plus particulièrement celles qui ont fait leur marque dans l’industrie automobile historiquement dominée par les hommes.

Voilà ce qu’a fait d’ailleurs le constructeur allemand Mercedes-Benz en réalisant un nouveau film qui rend hommage à la femme sans laquelle la compagnie n’aurait peut-être jamais existé, du moins dans sa forme actuelle : Bertha Benz.

« C’était important pour mon équipe de dépeindre Bertha Benz comme une femme forte et un modèle pour toutes les époques, » explique Bettina Fetzer, vice-présidente du marketing chez Mercedes-Benz. « Bertha a été une pionnière et notre première pilote d’essai. Son courage et sa volonté de ne pas abandonner trop facilement m’inspirent beaucoup. Avec notre film, nous voulons motiver les gens à aborder la vie avec une attitude positive et à relever les défis avec confiance. »

La première pilote d’essai de Mercedes? En quelque sorte, c’est tout à fait vrai. Il y a plus de 130 ans (cette année marque son 170e anniversaire), Bertha Benz a décidé de promouvoir l’invention de son mari Karl en effectuant le premier trajet longue distance en voiture de l’histoire, soit la centaine de kilomètres séparant Mannheim et Pforzheim. Cette entreprise audacieuse continue d’inspirer des gens aujourd’hui. D’ailleurs, Karl Benz a déjà dit que sa femme était plus brave que lui et qu’elle l’a toujours poussé à aller de l’avant avec ses plans.

À propos, le groupe Daimler (propriétaire de Mercedes-Benz et smart, entre autres) compte augmenter à au moins 20% la proportion des femmes dans ses postes de direction d’ici 2020 grâce à diverses mesures telles que des programmes de mentorat, des formations et des séances de réseautage.