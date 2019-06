En studio : hausse de tarif pour le Circuit électrique

Article par Le Guide de l’auto

Depuis le 12 juin, le Circuit électrique a haussé ses prix pour l’utilisation de ses bornes de recharge à courant continu (BRCC).

En effet, les propriétaires de véhicules électriques doivent désormais débourser 11,50 $ par heure, une hausse horaire de 1,50 $ par rapport à l’ancien tarif.

Au cours de cette capsule, les journalistes du Guide de l’auto Antoine Joubert et Frédéric Mercier reviennent sur cette actualité marquante et plus de remettre en question la quantité de ce type de bornes au Québec.