En studio: la fusion ratée entre FCA et Renault

Article par Le Guide de l’auto

On découvre les conséquences de la fusion ratée entre FCA et le groupe Renault en juin dernier.

Fiat, qui est déjà sur le respirateur artificiel en Amérique du Nord, est amenée à vivre un sérieux déclin dans les mois et années à venir. Selon la plus récente rumeur, le modèle 500 X serait sur ses derniers miles tandis que le modèle le plus intéressant chez Fiat, la 124 Spider, est boudée des concessionnaires par manque d’intérêt des acheteurs potentiels.

Selon Antoine Joubert, journaliste au Guide de l’auto, les deux sociétés auraient pu s’apporter énormément l’une l’autre. Mais qui sait, tout est encore possible!