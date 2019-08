En studio : quoi choisir pour remorquer une petite roulotte?

Article par Le Guide de l’auto

Quand il est question de remorquage, on parle souvent de camionnettes capables de tracter des charges de plus de 10 000 livres. Mais ce n’est pas tout le monde qui a besoin de ça.

Alexandre, un lecteur du Guide de l’auto, cherche un véhicule pour remorquer une roulette d’environ 1000 livres et environ 600 livres de matériel supplémentaire. Il cherche un véhicule qu’il conservera environ 10 ans et pense éventuellement acheter une roulotte un peu plus lourde.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon tentent de trouver le véhicule idéal pour répondre aux besoins d’Alexandre.