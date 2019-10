EN VIDÉO – La région marche pour la planète

Visionnez la vidéo ci-dessous

Plus de 300 personnes ont lancé un cri du cœur pour l’environnement dans les rues de La Prairie, le vendredi 27 septembre, à l’occasion d’une manifestation pour le climat organisée par la Vigile verte. Citoyens, organismes communautaires et élus ont marché «pour l’avenir de leurs enfants et de la planète», ont-ils scandé.

C’est sous un soleil radieux et au son des klaxons des voitures que les manifestants, petits et grands, ont entrepris le défilé devant l’église dans le Vieux-La Prairie, vers 10h. «So so so, sauvons la planète!» ont-ils entonné en brandissant pancartes et banderoles, alors qu’ils se dirigeaient vers la passerelle de la route 132.

«C’est une cause supérieure à toutes les causes sociales. On vit clairement une crise climatique. Tout le monde doit s’impliquer. C’est super important de se mobiliser pour changer les choses», a affirmé Jade Mathieu, représentante des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Châteauguay.

«On peut tous faire notre part. Ensemble, on lance un message fort qu’on est prêts à bouger pour que la planète se porte mieux», a indiqué de son côté Anick Gagnon, quelques minutes avant le départ de la marche.

«Il faut rester positif, a enchaîné son conjoint Hervé Hovington. C’est triste de voir que les jeunes sont déjà découragés pour la planète.»

Plusieurs élèves d’écoles de la région accompagnaient d’ailleurs leurs professeurs pour montrer leur soutien.

«Ce sont eux qui nous poussent à parler d’environnement et à participer à ce genre d’événement», a indiqué Caroline Boucher, de l’école alternative des Cheminots à Delson, au terme de la marche, près du bassin de La Prairie.

«C’est pour eux qu’on marche. C’est important de prendre soin de notre planète. Cette marche est un geste symbolique qui donne un bel exemple à nos jeunes», a ajouté sa collègue Julie Gagné.

Des citoyens de Brossard et Châteauguay se sont aussi déplacés pour l’occasion, puisqu’aucune marche citoyenne n’était prévue dans ces secteurs.

Un succès, selon les organisateurs

Selon Gina Philie, secrétaire pour la Vigile verte et instigatrice de l’événement, la marche, qui s’est déroulée pacifiquement, a été un succès.

«On a fait mentir ceux qui pensaient que la cause n’était pas importante, a-t-elle clamé devant les applaudissements de la foule. Il semble que, présentement, la priorité est l’économie. Mais il faut comprendre que le développement durable, c’est l’économie, le développement social, l’environnement et la culture. C’est important qu’on voit globalement et qu’on change la façon dont la politique est faite.»

La manifestation pour le climat à La Prairie s’est inscrite dans un mouvement de protestation internationale. À Montréal, notamment, plus de 300 000 personnes ont marché au centre-ville.