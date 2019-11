En vidéo : le Salon de l’auto de Los Angeles comme si vous y étiez

Article par Le Guide de l’auto

L’équipe du Guide de l’auto est en Californie cette semaine pour assurer la couverture du Salon de l’auto de Los Angeles.

En plus des nombreux articles que vous pouvez consulter dans notre section spéciale sur ce Salon, nous avons concocté pour vous quelques vidéos pour vous présenter les vedettes de cette édition 2019 du Salon de L.A.

Ford Mustang Mach-E 2021

Cette année, Ford a carrément volé la vedette aux autres constructeurs avec le dévoilement du Mustang Mach-E, un véhicule utilitaire 100% électrique dont le design a été fortement inspiré de la Mustang. Notre journaliste Marc Lachapelle vous résume ce qu’il en est.

Nissan Sentra 2020

Après avoir revampé sa berline intermédiaire Altima l’année dernière, Nissan a réservé le même sport à la compacte Sentra, qui nous revient sous une toute nouvelle génération pour l’année-modèle 2020.

Avec un design nettement plus inspiré et un habitacle modernisé, la Sentra sera assurément mieux équipée pour affronter ses rivales directes comme la Honda Civic et la Toyota Corolla.

Kia Seltos 2021

Eh oui, un autre VUS! Les véhicules utilitaires ont la cote en Amérique du Nord et Kia a décidé d’ajouter un modèle à sa gamme avec le Seltos 2021, un véhicule qui partage son architecture avec le Hyundai Kona. Son arrivée en concessions est prévue au cours du premier trimestre de 2020.

Toyota RAV4 Prime 2021

Avec une autonomie électrique de 60 kilomètres, le RAV4 Prime 2021 est voué à un succès monstre au Québec. Reste à voir si Toyota réussira à répondre à la demande…

Audi e-tron Sportback 2020

Audi a choisi le Salon de l’auto de Los Angeles pour la première mondiale de son VUS électrique e-tron Sportback. Celui-ci est essentiellement dérivé du e-tron Quattro à motorisation électrique qui est déjà commercialisé chez nous, mais se démarque par sa ligne de toit plus fuyante vers l’arrière pour émuler le style d’un coupé, tendance actuelle en matière de design oblige.

Audi RS Q8 2020

Toujours chez Audi, le constructeur s’est encore une fois dépassée avec le RS Q8, une variante monstrueuse de son véhicule utilitaire le plus exclusif. Avec un moteur V8 de 590 chevaux sous le capot, ce VUS de course a de quoi faire rougir plusieurs voitures sport!

Land Rover Defender 2020

Dévoilé en première mondiale il y a quelques mois en Allemagne, le Land Rover Defender est présenté pour une première fois en Amérique du Nord dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles. Contrairement à l’ancienne génération du modèle, le nouveau Defender sera bel et bien commercialisé chez nous!

Bollinger B1 et B2

On finit ça en beauté avec Bollinger, un fabricant du Michigan qui construit des véhicules 100% électriques aux allures de bolides militaires. Avec une capacité de remorquage de 7500 livres, une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes et une autonomie d’environ 320 kilomètres, les Bollinger B1 et B2 ont assurément retenu notre attention!