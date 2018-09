Un enfant abordé par deux individus près d’une école

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le coup d’œil – collaboration spéciale

Deux individus ont abordé un écolier dans la matinée du 26 septembre, près de l’école primaire Saint-Viateur, à Saint-Rémi. La Sûreté du Québec a interpellé ces personnes et tout indique qu’aucune infraction n’a été commise.

La direction de l’école a fait parvenir une lettre aux parents par courriel indiquant qu’un élève a été abordé par un homme et une femme qui le suivaient en voiture. Ils voulaient connaître le nom de l’enfant.

Ce dernier était accompagné de quelques amis. Ils ont rapidement emprunté un passage piétonnier qui les a éloignés de la voiture. À leur arrivé à l’école, ils ont raconté leur mésaventure à la direction.

Police

La direction de l’école a aussitôt signalé la situation à la Sûreté du Québec (SQ). Les parents des enfants qui ont été témoins de la situation ont aussi été contactés par l’école.

Les policiers sont intervenus et ont rapidement repéré le véhicule suspect.

«Nous avons localisé le véhicule et les deux personnes ont été interpellées, indique Ingrid Asselin, porte-parole de la SQ. Ils cherchaient un enfant d’un certain nom. De notre côté, nous avons fait les vérifications. Il n’y a pas eu de menace et il n’y a pas eu de propos menaçants. Nous n’avons pas détecté la commission d’une infraction là-dedans.»

Consignes de sécurité

La direction de l’école suggère aux parents de revoir ces quelques consignes de sécurité avec leurs enfants.