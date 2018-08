Enfant de 12 ans disparu

Crédit photo : Régie intermunicipale de police Roussillon

La Régie intermunicipale de police Roussillon est à la rechercher d’un garçon de 12 ans qui a été vu pour la dernière fois à Sainte-Catherine le 29 août en soirée.

Kahleil Jaden Gumboc a 12 ans et réside à Sainte-Catherine. Il mesure 5 pi 3 po (1,6 m), pèse 100 lb (45 kg), a les cheveux courts noirs, les yeux bruns et il porte des lunettes. Il s’exprime en anglais et en français. Il porterait possiblement un t-shirt blanc, des pantalons jogging noirs, une casquette noire avec le mot element inscrit avec un logo blanc et une visière bleue, des sandales bleu pâle et il aurait un sac à dos aux motifs de camouflage.

Ses parents l’ont vu pour la dernière fois vers 21h30 au domicile familial. Ce matin, ils ont constaté qu’il n’était plus à la maison. Il aurait laissé une note les informant qu’il n’irait pas à l’école, selon les informations de la Régie. Ses parents craignent pour sa sécurité, surtout qu’il n’a pas l’habitude de quitter le domicile sans mentionner où il va.

Quiconque possède des informations permettant de localiser Kahleil Jaden Gumboc peut communiquer avec le lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 615. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.