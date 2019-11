Enfin un nouveau système multimédia pour Infiniti en 2020

Article par Guillaume Rivard

Infiniti, qui célèbre son 30e anniversaire ce mois-ci, compte écrire un nouveau chapitre de son histoire avec une gamme de véhicules électrifiés. Mais avant ça, les consommateurs auront droit à un système d’infodivertissement Infiniti InTouch de nouvelle génération dans la plupart des modèles 2020.

La liste comprend la berline Q50 et le coupé Q60 (tel qu’annoncé récemment, la Q70 ne reviendra pas) ainsi que les utilitaires QX50 et QX80. Même s’il domine les ventes de la marque, le QX60 ne recevra pas le nouveau système, du moins pas tout de suite. La raison? Ce modèle sera complètement redessiné pour 2021.

« Après avoir recueilli les commentaires de nos clients, nous avons grandement amélioré les fonctionnalités et la convivialité de notre système », affirme Eric Rigaux, directeur général de la stratégie et de la planification des produits chez Infiniti.

Le système Infiniti InTouch à double écran HD (huit pouces en haut, sept pouces en bas) se dote maintenant d’un processeur plus rapide ainsi que d’un nouveau module Bluetooth qui facilite et stabilise la connexion entre le véhicule et un téléphone. Un nouveau micro HD améliore aussi la qualité de la voix lors des appels et des commandes vocales.

Apple CarPlay et Android Auto sont enfin inclus de série. Les utilisateurs d’un appareil Apple peuvent même compter sur Siri pour toujours garder les deux mains sur le volant.

Dans les modèles équipés de la navigation, le système ajoute des cartes en 3D, des vues Satellite et Rue ainsi que les points d’intérêt à proximité par Google. Le véhicule devient également un point d’accès sans fil à Internet permettant de connecter jusqu’à sept appareils en même temps.

Des mises à jour à distance du système d’infodivertissement, y compris les cartes GPS, sont possibles une fois connecté au réseau Wi-Fi résidentiel.

D’autres changements pour 2020

En vente dès maintenant, l’Infiniti Q50 2020 ajoute une version de base appelée 3.0t PURE qui renferme le même V6 turbocompressé de 300 chevaux que la plupart des Q50. Une autre nouvelle version est l’Édition Signature ProASSIST, qui comprend un aileron noir, une calandre à double arche noire avec emblème illuminé, un éclairage de sol ainsi que des dispositifs de sécurité comme un avertisseur d’angle mort, la prévention des collisions en marche arrière et un écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement.

Attendu en mars prochain, le coupé Q60 2020 recevra le nouveau système multimédia avec Apple CarPlay et Android Auto de série. En version Sport, il y aura maintenant des capteurs de stationnement avant et arrière de même que les autres technologies mentionnées ci-haut pour la Q50.

La mise à jour du QX50 pour 2020 vise d’abord la sécurité alors qu’un plus grand nombre de systèmes sont inclus de série. On retrouve aussi des changements du côté des ensembles d’options, un point d’accès à Internet sans fil à partir de la version Essentiel et des roues de 20 pouces livrables à partir de la version ProASSIST.

Tel que mentionné plus haut, le populaire QX60 demeure pratiquement inchangé pour l’année-modèle 2020.

Enfin, le grand QX80 2020 arrivera sur le marché le mois prochain avec plusieurs améliorations. En plus du système d’infodivertissement de nouvelle génération, on note un nouvel affichage TFT de sept pouces derrière le volant, une chaîne audio Bose Performance à 17 haut-parleurs de série et deux nouvelles couleurs extérieures. Tous les modèles seront équipés du dispositif d’alerte de portière arrière, des avertisseurs d’angle mort et de sortie de voie ainsi que du système de prévention des collisions en marche arrière.