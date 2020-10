Engagez un humoriste reconnu pour votre party de bureau virtuel!

Vous cherchez une idée unique pour un party de bureau ou de Noël à distance? Pourquoi ne pas organiser une soirée d’humour virtuelle en engageant un humoriste connu? Ce concept adapté à la covid risque de plaire à vos employés!

La maison de production Hugues Pomerleau offre à qui le veut bien des spectacles d’humour virtuel en direct ou filmé à l’avance peu importe où que vous soyez au Québec!

C’est une alternative pleine d’avantages: personne ne se cassera la tête avec le stationnement ou le trafic, mais tout le monde assistera bel et bien à une soirée d’humour mémorable!

Les avantages de la captation à l’avance

Les Productions Hugues Pomerleau proposent une liste impressionnante de service d’animation, allant de la musique à la magie en passant par l’humour.

La formule humour virtuel peut prendre la forme de capsules humoristique ou de spectacle. Elle peut être plus traditionnelle, ou même intégrer d’autres aspects personnalisés comme :

L’animation de la soirée vidéoconférence faite par l’humoriste

Une remise de prix virtuel

Un hommage, pour un employé qui prend sa retraite, par exemple.

Faire preuve de créativité pour réinventer la formule

Comme c’est le cas de plusieurs entreprises, les Productions Hugues Pomerleau ont dû se réinventer pour tenter de passer au travers de la pandémie de covid-19.

Ils ont décidé d’offrir un service d’animation corporative virtuelle clé en main qui permet de se réunir tous en même temps à distance pour visionner l’événement dans le confort de chez soi.

La soirée est animée par le duo François Maranda et Jean-Marie Corbeil et est complètement personnalisable, puisqu’elle est préenregistrée. On peut par exemple y ajouter :

La prestation d’un artiste qui s’adresse à aux employés;

Un souhait personnalisé à quelqu’un en particulier;

Une remise de prix virtuel;

Un hommage;

Un mot du président;

Des anecdotes ou des faits cocasses de l’année qui vient de passer.

Bref, tout est possible pour votre événement, qu’il s’agisse d’un gala, d’une remise de prix ou simplement d’une surprise pour récompenser vos employés.

Une liste d’humoristes à faire rougir

La variété des humoristes est carrément impressionnante. On retrouve autant des artistes de la relève que très connus du public québécois, comme :

Daniel Grenier;

Guy Bernier;

Marc Boilard;

Mathieu Gratton;

Maxim Martin;

Pierre-Yves Roy-Desmarais;

Stéphane Fallu.

Pour plus d’informations et pour faire des demandes de soumission, c’est par ici!

Vos employés risque d’en parler pour toute l’année à venir!