Enquête sur les odeurs émanant de l’usine Stella-Jones

Bien que les résultats d’une enquête concluent que les odeurs émanant de l’entreprise Stella-Jones à Delson ne représentent pas de risque pour la santé des citoyens à long terme, la Direction de santé publique de la Montérégie effectue sa propre enquête auprès des citoyens afin de documenter la situation.

Un rapport a été effectué par le ministère de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) après une campagne d’échantillonnage de l’air ambiant entre janvier 2018 à janvier 2019. La Direction de la santé publique (DSP) de la Montérégie l’a analysé et en a dévoilé les résultats le 20 novembre dans un document d’information à la population.

Elle indique que «les niveaux de contaminants mesurés dans l’air ne sont pas inquiétants en ce qui concerne les effets à long terme sur la santé, par exemple, les effets cancérigènes».

Elle rappelle qu’en 2014-2015, une campagne d’échantillonnage avait quant à elle démontré l’absence de risque pour la santé à court terme.

Mesures correctives

L’entreprise Stella-Jones, en collaboration avec le MELCC, produira néanmoins un rapport, d’ici la fin 2019, sur les sources des odeurs qui dérangent des citoyens de Delson et de Saint-Constant depuis plusieurs années.

Selon les résultats de cette étude, «l’entreprise devra s’engager à mettre en place des mesures correctives selon les meilleures pratiques visant à enrayer les odeurs», indique la DSP de la Montérégie.

Cette dernière effectuera également une enquête en collaboration avec les Municipalités concernées, du 20 novembre au 4 décembre, sur les odeurs et leurs impacts sur le bien-être et la qualité de vie des populations avoisinantes à l’usine de traitement du bois sous pression. Les Delsoniens et les Constantins peuvent ainsi remplir un questionnaire confidentiel de 20 à 30 minutes à cet effet au www.enqueteodeurs.ca.

Étude à long terme sur les odeurs émises par l’usine Stella-Jones à Delson