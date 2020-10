Entrainement militaire aérien dans la région

De nombreux citoyens de la région ont entendu des hélicoptères voler à basse altitude vers 22 h, le mardi 20 octobre. Les Forces armées canadiennes ont confirmé qu’il s’agit d’un entraînement du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada et de l’Aviation royale canadienne. Un deuxième entraînement est prévu ce mercredi soir, entre 21h30 et 3h.

Dans un communiqué publié le 19 octobre, le ministère de la Défense nationale informe que c’est un entrainement de routine au centre d’entraînement de Farnham au cours duquel les membres des Forces armées utilisent des aéronefs CH-146 Griffon et CH-147 Chinook. «Les résidents peuvent s’attendre à voir et à entendre les hélicoptères effectuer plusieurs vols et peuvent connaître des périodes de bruit accru. Des armes militaires seront utilisées, cependant, l’utilisation de munitions simulées pendant l’entraînement se fera conformément aux mesures de sécurité des Forces armées canadiennes», indique le Ministère.

Le Commandement des forces d’opérations spéciales canadiennes et l’Aviation royale canadienne remercie les résidents pour leur compréhension «pendant cette formation précieuse».

Le CH-146 Griffon sert au transport tactique de soldats et d’équipement. Il est aussi utilisé pour la recherche et le sauvetage, la surveillance, la reconnaissance, l’instruction, les opérations d’évacuation des blessés et les opérations antidrogue.

Le CH-147F Chinook est un hélicoptère qui sert à transporter de l’équipement et du personnel destinés aux opérations au pays et à l’étranger. «Il possède des capacités de protection supérieure, notamment des systèmes de protection antimissile, des systèmes d’alerte laser et radar, une protection balistique et des mitrailleuses», peut-on lire sur le site de l’armée canadienne.