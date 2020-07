Entraves de la fin de semaine : travaux sur le pont Samuel-De Champlain annulés

Un casse-tête de moins pour les automobilistes cette fin de semaine: la fermeture prévue du pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud, de vendredi soir à lundi matin a été annulée.

Les conditions météorologiques défavorables prévues pour la fin de semaine sont en cause. Le chantier sera reporté à une date qui n’est pour l’instant pas précisée.

Toutefois, dans le secteur de l’Ile des Soeurs, la sortie «Ile des Soeurs» de l’A-10 Est est fermée depuis jeudi en soirée et jusqu’à lundi 5h. Le détour s’effectue via la sortie 4 et boulevard Gaétan-Laberge continuer sur le pont Samuel-De Champlain et faire demi-tour à la sortie 6.

À Brossard, l’A-10 en direction est sera complètement fermée entre la sortie 6 (boul. Marie-Victorin, Longueuil, La Prairie, R-132) et l’échangeur de l’A-30, de vendredi 23h jusqu’à samedi, 10h. Le détour est proposé par la bretelle pour la route 132 Ouest, sortie 50 pour le boul. Matte et A-30 EST. cette entrave entraîne la fermeture des bretelles menant de la route 132 Est et de la route 132 Ouest à l’A-10 Est.