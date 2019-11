Entraves importantes à la circulation en raison des travaux du REM

L’installation des poutres de la structure aérienne – entre le boulevard Leduc et l’avenue Malo, au niveau de l’autoroute 10 – causera des entraves les 15 et 16 novembre, entre 22h30 et midi.

Plusieurs entraves importantes à la circulation sont prévues :

– La fermeture complète du boulevard Leduc, de 22h30 à midi, entre le boul. Lapinière et le Complexe sportif Bell, sera nécessaire tout au long de ces travaux.

– La circulation sera complètement fermée sur l’autoroute 10 ouest, du vendredi 15 novembre de 22h à midi le lendemain et du samedi 16 novembre de 23h30 à midi le lendemain, entre la bretelle d’entrée de la voie de service pour l’autoroute 10 ouest et le boul. Milan.

– La voie de gauche de l’autoroute 10 est sera également fermée par mesure de sécurité.

– La fermeture complète de l’avenue Malo sera maintenue.

Plusieurs chemins de détour seront proposés :

Pour l’autoroute 10 ouest : le détour passera par le boulevard Lapinière pour rejoindre l’autoroute 10 ouest via la bretelle d’accès Milan.

– Pour le boulevard Leduc : le détour se fera par le viaduc Du Quartier.

– Une navette sera disponible afin de permettre le passage des piétons et des cyclistes.

(Source : Réseau express métropolitain)