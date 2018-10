Entraves temporaires sur la route 132 à La Prairie

Crédit photo : Google Maps

Hydro-Québec désire informer la population d’entraves temporaires dans les deux directions de la route 132, entre les sorties 47 à La Prairie et le pont Champlain à Brossard, dans la nuit du dimanche 28 octobre, de 22 h à 3 h.

Il y aura fermeture des sorties 50 direction Ouest, 51 direction Est (boulevard Rivard) ainsi que des voies de service Marie-Victorin Ouest et Est, entre les boulevards Rome et Matte. Des détours seront aménagés pour les automobilistes et des escortes guideront la circulation locale près de la zone des travaux.

Sur la route 132, une patrouille de retenue d’environ 20 minutes ralentira la circulation entre 23 h 45 et 3 h. En direction Est, le point de départ de la patrouille de retenue sera la sortie 47 à La Prairie. En direction Ouest, le point de départ sera la voie d’accès près du Pont Champlain.

Ces entraves sont requises pour procéder de manière sécuritaire au remplacement de conducteurs électriques au-dessus de la route 132, dans le secteur de l’avenue San Francisco.

Dans l’éventualité d’un d’événement climatique significatif, les travaux seront reportés au 4 novembre.

(Source : Hydro-Québec)