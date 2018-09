Entre 15 et 17% des électeurs ont voté par anticipation dans La Prairie et Sanguinet

Crédit photo : Le Reflet - Archives

À l’issue des journées du vote par anticipation (BVA), soit dimanche et lundi, le taux de participation se situe entre 15 et 17% dans les circonscriptions de La Prairie et de Sanguinet.

Selon Élections Québec, le pourcentage de citoyens ayant voté par anticipation s’élève à 16,62% à La Prairie en date du 25 septembre, sur un total de 45,577 électeurs inscrits, et à 15,27% dans Sanguinet, sur un total de 41,944 électeurs.

En 2014, le taux de participation au vote par anticipation était supérieur dans La Prairie, soit autour de 19%. Le directeur de scrutin, J. Charles Lambert, considère tout de même que le chiffre est similaire à celui de la dernière élection.

Il précise que la carte à l’électeur peut porter à confusion, mais qu’il n’y a pas davantage de journées allouées au vote par anticipation. Un électeur peut cependant aller voter au bureau du scrutin de sa circonscription tous les jours d’ici au 27 septembre.

Du côté de la circonscription de Sanguinet, où le taux de participation au vote par anticipation était lui aussi autour de 19% en 2014, le directeur de scrutin, Rosaire Turcot, croit que le taux de participation sera sensiblement le même cette année.

«La grosse différence, c’est à notre bureau principal [du scrutin]. Il est utilisé par tous les électeurs pour les journées de vote par anticipation, ce qui fait que nous avons quatre urnes cette année alors que nous avions une seule aux dernières élections», dit-il.

La période de vote par anticipation est amorcée depuis le 21 septembre. Pour cette élection provinciale, les électeurs ont sept jours afin de se rendre aux urnes s’ils ne peuvent pas le faire le 1er octobre, date officielle du scrutin général.