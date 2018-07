Entrée gratuite au Musée d’archéologie de Roussillon en août

Crédit photo : Gracieuseté - Musée d'archéologie

Le Musée d’archéologie de Roussillon ouvre ses portes gratuitement du 1er au 31 août pour le Mois de l’archéologie, une initiative du réseau Archéo-Québec. Le Musée sera ouvert tous les jours de 10 h 30 à 17 h 30.

Encore une fois cette année, l’équipe du Musée invite les visiteurs à participer à plusieurs activités offertes dans le cadre du Mois de l’archéologie. Les familles pourront notamment s’initier au patrimoine régional en participant à des simulations de fouilles archéologiques extérieures, et ce, tous les jours, dès 14 h.

Journée commémorative de la bataille de La Prairie

Le 11 août, le Musée, en partenariat avec la Société d’histoire de La Prairie-de-La-Magdeleine (SHLM), invite la population à découvrir les résultats du projet de recherche archéologique entourant la bataille de La Prairie de 1691, entamé en 2016.

Dès 13 h, l’archéologue du Musée et les représentants de la SHLM feront état des récentes découvertes. Ensuite, le public sera invité à découvrir la réserve archéologique où sont conservés les trésors archéologiques de Roussillon. De plus, une parade de militaires vêtus de costumes d’époque ainsi que des exercices de tir de mousquet se feront avant et après la conférence.

L’équipe du Musée aussi au RécréoParc

Le 18 août, l’équipe du Musée sera au RécréoParc de Sainte-Catherine pour une journée de découverte de l’archéologie expérimentale. En compagnie d’un archéologue, le public expérimentera diverses techniques préhistoriques et en apprendra davantage sur l’archéologie de Sainte-Catherine.

L’activité s’adresse aux adultes et aux adolescents. Les jeunes de 10 à 17 doivent être accompagnés d’un adulte participant à l’activité. Les gens intéressés par l’événement doivent réserver leur place dès maintenant en téléphonant au 450 984-1066. Des frais de participation s’appliquent.

Pour en savoir davantage sur les activités du Mois de l’archéologie, visiter le archeoroussillon.ca.