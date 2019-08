Entreprises recherchées pour accueillir des stagiaires

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille des étudiantes et des étudiants en provenance de la France afin de leur permettre de faire des stages non rémunérés dans les entreprises (en démarrage et établie) et les organismes communautaires de la région.

Ces stages en administration sont d’une durée approximative de 8 à 12 semaines et se dérouleront entre le début avril et la fin juin 2020. Les stagiaires français qui sont accueillis ont des compétences qui les rendent aptes à accomplir des mandats en recherche de clientèle/ communication/ événementiels, en gestion comptable, en gestion des ressources humaines et gestion générale.

Selon les témoignages reçus de la part de plusieurs entreprises collaboratrices, ces stages ont non seulement été très profitables à ces jeunes stagiaires, mais également aux entreprises participantes qui en ont récolté des bénéfices très concrets.

Si vous croyez que votre entreprise a la capacité d’accueillir un stagiaire, vous pouvez signifier votre intérêt en communiquant par courriel patrick.loiselle@cstjean.qc.ca ou par téléphone au cégep 450 347-5301, poste 2517.

(Source: Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)