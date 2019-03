Environnement Canada prévoit des températures plus douces

Crédit photo : Pixabay

Les températures hivernales devraient s’estomper au cours de cette semaine pour céder la place à un mercure au dessus du point de congélation.

Selon les prévisions météorologiques de l’agence fédérale, dès le dimanche 10 mars, le maximum prévu dans le secteur est de plus un. Pour le reste de la semaine; lundi, plus 3, mardi, plus 1 et mercredi plus 2. Actuellement, les gens peuvent ressentir un moins 11.