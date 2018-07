Un esprit de famille anime le Marché des jardiniers

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

À plusieurs reprises, les commerçants du Marché des jardiniers rencontrés par Le Reflet ont souligné la convivialité qui les unit à leurs clients.

«Ici, tout le monde m’appelle la Madame italienne même si je suis originaire du Salvador», raconte Gladis Thibert, gérante de la Charcuterie – Fromagerie Campagnard.

Arrivée au Québec en 1970, Mme Thibert s’est installée au Marché en 1978. Quarante ans plus tard, elle est toujours animée par la même passion.

«J’adore l’ambiance du Marché. Ici, c’est familial. Nous avons les mêmes clients depuis le début. Ils ont vu grandir mes enfants, mes petits-enfants. Pareil pour moi. Je sers la 4e génération de clients», affirme la marchande.

«Quand les clients viennent nous voir, poursuit-elle, c’est comme s’ils étaient en vacances. Ils ne viennent pas acheter tout de suite, mais jaser. Ils ne sont pas pressés, ils ont tout le temps pour poser des questions. Ils nous demandent ce qu’ils pourraient manger le soir.»

Fière des produits qu’elle propose, Mme Thibert souligne que la trentaine de variétés d’olives farcies à la main contribuent à la réputation de son établissement. Sa fille, Marie-Soleil Thibert, a repris l’entreprise familiale.

Monsieur Tomate

Lorsqu’on demande à François Martel, copropriétaire du commerce Johanne et Esthel fruits et légumes, ce qu’il propose à ses clients, il répond spontanément: «Ici, on vend du bonheur».

Celui-ci qu’on surnomme M. Tomate en raison des 250 variétés de ce fruit qu’il propose souligne aussi la complicité qui se développe avec les gens.

«Des clients sont devenus des amis. On va souper chez eux»,dit-il.

Même propos pour la copropriétaire Johanne Robert dont l’établissement est en affaires depuis 33 ans.

«Les clients, c’est ma vie, confie-t-elle. Ça a évolué avec le temps, mais dans le bon sens. On connaît l’histoire personnelle de nos clients. On s’est fait des amis parmi eux. Les clients m’ont énormément apporté».

Trois fois par semaine

Christine Marchand, de Saint-Jacques-le-Mineur, est une adepte du Marché des jardiniers, et ce, depuis une vingtaine d’années.

«J’y vais pour l’ambiance et la fraîcheur des produits, mais surtout parce que c’est dehors.»

«Je m’y rends facilement au moins trois fois par semaine. Je vais chercher des fraises au deux jours, dit-elle. La saison a vraiment débuté. Les produits du Québec commencent à arriver.»

Tournage

L’émission Destination jardin avec Guillaume diffusée sur la chaîne CASA est tournée au Jardin de Louise du Marché des jardiniers et animée. Elle est animée par Guillaume Lambert.

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

Le Marché des jardiniers souffle ses 50 bougies