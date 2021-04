Essence contaminée : on réglera au cas par cas chez Shell

Julie Daigle-Côté s’est réjouie du dénouement rapide de sa mésaventure avec Shell.

« Ça s’est réglé pour moi. Je pense que l’article a aidé et ils ont vu que je ne me laisserais pas faire. Mais ce qu’on me dit c’est que ce sera du cas par cas », explique la cliente de la station-service Shell qui a livré de l’essence contaminée la semaine dernière sur la 34e avenue à Saint-Zotique.

Une récente inspection chez le mécanicien pourrait avoir joué en sa faveur. « Le garagiste venait de confirmer que la voiture était en règle. Shell a compris que l’automobile n’était pas en cause. D’autres essaient peut-être de tirer profit de la situation », lance celle dont tous les frais mécaniques seront remboursés. De même que le plein d’essence.

Pas facile pour tous

Or, dans ce dossier, il n’est pas facile de démêler les choses pour tous. Lundi matin encore, on peinait à expliquer le tout. « Oui, vous avez sûrement parlé à du monde qui ne savait pas trop comment gérer. Il faut comprendre qu’à la station-service, l’essence est en consignation. Il fallait donc savoir avant si c’était nos installations ou le produit qui étaient en cause. Ce qu’on sait maintenant, c’est que ce n’était pas nos installations. Ce n’était pas de l’eau », explique un intervenant chez Shell Canada. Il a admis du même coup que le service à la clientèle se trouvait aux Philippines, d’où la difficulté d’obtenir des réponses dans un tel cas.

Maintenant, Shell va aider et traiter en priorité ceux dont la voiture ne démarre plus. « Les autres dont la voiture n’effectue que des balbutiements seront invités à faire le plein avec de l’essence super. C’est parce qu’il y a un manque d’octane. Avec de la super, ça va rentrer dans l’ordre », évoque-t-il. Il a été impossible de savoir si c’est Shell qui paiera les coûts de ces autres pleins.