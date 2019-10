Est-ce la fin pour le Ford Flex?

Article par Antoine Joubert

Vous indiquez dans le Guide de l’auto 2020 que le Ford Flex en serait à sa dernière année de commercialisation. Pourtant, un employé de l’usine d’Oakville qui assemble ce modèle me certifie que les derniers modèles sortiront de l’usine en novembre 2019. Cela signifierait donc qu’il n’existerait pas de modèle 2020?

—————-

Bonjour Jacques,

Il y a fort à parier que l’employé qui vous a renseigné ait raison. Au moment d’imprimer le Guide de l’auto 2020, Ford nous mentionnait que le Flex faisait « toujours partie » des plans, sans toutefois commenter son futur. Des sources nous laissaient également croire que l’avenir du Flex était compromis en raison de sa baisse de popularité. Or, il était à ce moment difficile d’en savoir davantage.

Aujourd’hui, début octobre 2019, je peux vous confirmer que le Ford Flex 2020 ne fait pas partie des guides de commande de Ford du Canada, alors que l’ensemble des autres modèles y sont. Et en reposant la question aux gens de Ford, la réponse demeure la même. Le véhicule « fait partie des plans », ne confirmant toutefois pas son retour pour 2020. Alors, lisez entre les lignes et comprenez que votre source est bien renseignée.

Je me permets cependant de mentionner qu’il est dommage que Ford n’ait pu faire évoluer le Flex au fil des ans. Ce véhicule était à la fois original et pratique, constituant une intéressante solution de rechange à une fourgonnette et étant plus fonctionnel qu’un VUS intermédiaire. Or, parce que Ford ne souhaite sans doute pas cannibaliser les ventes de son nouvel Explorer qui pourrait très certainement redevenir le plus populaire de son segment, il est bien sûr hors de question de relancer un produit qui n’a aucune compétition et qui s’adresse à une clientèle similaire.