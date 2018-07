Est-ce que la Chevrolet Volt est une hybride ou une électrique?

Article par Antoine Joubert

Bonjour Antoine,

Vous avez récemment publié une image sur les réseaux sociaux, mentionnant que la Chevrolet Volt est une voiture hybride. Or, il n’en est rien, puisque le moteur à essence ne sert que de génératrice pour alimenter les batteries qui elles, acheminent de l’énergie au moteur électrique, lequel fait tourner les roues. Pour qu’il s’agisse d’une hybride, il faudrait que la Volt ait deux modes de propulsion.

_____________________

Bonjour,

Je suis d’accord avec vous. Maintenant, vous diriez quoi? Que c’est une bagnole 100% électrique?

Chevrolet mentionne une auto électrique à autonomie prolongée. Or, le résultat en matière de rendement et d’autonomie est similaire à celui de la Honda Clarity Plug-In qui, en quelques circonstances, fait appel au moteur à essence pour mouvoir les roues. Devrait-on catégoriser ces deux voitures différemment? Je ne pense pas.

Pour moi, la Volt est donc une hybride rechargeable, dans la mesure où elle recourt à deux types de motorisation pour son fonctionnement. Non pas pour acheminer la puissance directement aux roues, je vous l’accorde, mais il n’en demeure pas moins que sans le moteur à essence, cette voiture ne fonctionnerait tout simplement pas.

En passant, je me permets de mentionner que lors de mon dernier essai de la Volt (en plein été), j’ai pu parcourir 106,8 km sur une seule charge, avant que le moteur à essence ne prenne le relais. Voilà qui prouve une fois de plus que cette voiture possède une technologie franchement efficace, et particulièrement bien adaptée aux besoins de plusieurs automobilistes qui craignent le manque d’autonomie. Car passé le cap de l’autonomie électrique, le moteur à essence entre en fonction pour régénérer de l’énergie au moteur électrique, ce qui permet d’obtenir près de 500 « kilomètres de tranquillité d’esprit » supplémentaires!