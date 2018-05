Est-ce que les pneus neufs offrent plus de performance que les pneus usés?

Article par Le Guide de l’auto

Un récent sondage par Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. a révélé que 90% des conducteurs canadiens croient que les pneus neufs offrent toujours une meilleure performance que les pneus usés. Pourtant, la performance d’un pneu neuf n’est pas nécessairement un indicateur de performance au fil du temps. En fait, certains pneus usés offrent une distance de freinage sur sol mouillé plus courte ou comparable à certains pneus neufs. Voilà pourquoi Michelin encourage les tests sur les pneus usés et la publication des résultats à l’intention des consommateurs.

« Les conducteurs prennent leurs décisions de choix de pneus selon la garantie kilométrique, le prix et l’apparence, explique Frederic Ollendorff, gestionnaire du marketing pour les pneus de route de Michelin. Or, plus vous conduisez, moins ces facteurs deviennent pertinents. La sécurité, quant à elle, demeure importante pour les conducteurs tout au long de la durée de vie de leurs pneus. Il est donc primordial de fournir des informations fiables aux consommateurs sur la performance des pneus à l’état usé avant leur achat. »

Il n’existe actuellement aucun essai indépendant sur les pneus usés qui soit accessible aux consommateurs, mais Michelin tente de combler cette lacune en soulevant la question.

Garantir l’accès aux résultats d’essais sur pneus usés aux consommateurs est bien plus qu’une question de sécurité : le manque de sensibilisation des consommateurs a aussi des répercussions sur l’environnement. Le sondage de Michelin a révélé que la majorité des conducteurs canadiens (56%) ne savent pas comment évaluer si leurs pneus sont encore sécuritaires, ce qui signifie qu’ils pourraient les remplacer avant d’en avoir réellement besoin. Changer prématurément des pneus bien entretenus, en se fiant uniquement à la profondeur de la bande de roulement, par exemple, entraîne le gaspillage de plus de 400 millions de pneus chaque année, ce qui représente environ 35 tonnes de CO2.

« Le besoin d’éduquer les consommateurs sur la performance des pneus dans la durée, tant pour l’achat que pour l’entretien des pneus, est un nouveau concept dans l’industrie, affirme M. Ollendorff. À titre d’entreprise qui entrevoit la mobilité durable à long terme, Michelin travaille avec les concessionnaires et les autres intervenants de l’industrie pour renseigner et sensibiliser les consommateurs sur ces questions importantes. »

Pour en savoir plus sur Michelin et les performances qui durent, visitez le https://www.michelin.ca/CA/fr/pourquoi-michelin/performances-qui-durent.html.

À propos du sondage

Les 25 et 26 avril 2018, Maru/Blue a mené un sondage auprès de 1 250 adultes canadiens choisis de façon aléatoire parmi les membres de La voix Maru Canada qui détiennent une voiture. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille a une marge d’erreur estimée (qui mesure la variabilité de l’échantillon) de plus ou moins 2,7%, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du niveau d’éducation, de l’âge, du sexe et de la région des répondants (et de leur langue, au Québec), afin d’assurer la représentativité de l’échantillon avec l’ensemble de la population canadienne adulte, selon les données du recensement. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des données arrondies.