Être écoresponsable pendant les Fêtes

Crédit photo : Pixabay

Le temps des Fêtes peut être synonyme d’abondance et de gaspillage, selon deux blogueuses de Candiac. Elles donnent leurs meilleurs trucs pour éviter la surconsommation et être écoresponsable pendant cette période de festivités.

Pour Myra Drolet, qui gère le site web «Raison et gourmandise» depuis juin, «il est possible de se faire plaisir sans tomber dans l’abus».

«On ne parle pas juste d’être granola et de manger végétarien, mais diminuer sa consommation de viande de moitié, par exemple, pendant le temps des Fêtes est une façon facile de faire sa part», ajoute-t-elle.

De son côté, Karine Gerlache croit que de recycler les emballages comme les sacs à cadeaux et le papier de soie, de fabriquer soi-même les décorations ou d’acheter des cadeaux de seconde main sont des bons trucs faciles à appliquer.

«Il faut arrêter d’avoir peur d’acheter des choses usagées comme des jouets. Mes enfants en reçoivent tellement! Ça me dépasse de voir tant d’abondance inutile», explique la créatrice de la page Facebook Écolo-chic.

Des cadeaux écologiques qui signifient plus

Les deux femmes proposent aussi une solution très simple pour éviter de surconsommer lorsqu’on offre des cadeaux.

«Mon conjoint et moi, on préfère investir dans des activités et du temps de qualité. On n’achète presque plus de cadeaux physiques pour les enfants», dit Mme Drolet.

Même chose pour Mme Gerlache, qui suggère, par exemple, de donner des billets de spectacles.

Sinon, elles affirment toutes deux qu’acheter local est aussi une bonne façon de faire sa part.

«C’est beaucoup mieux que de commander sur Amazon qui est très populaire», croit Mme Drolet.

Trucs pour emballer en respectant l’environnement

Myra Drolet:

-Les emballages en tissu, qui peuvent être peinturés, agrémentés de cordelettes, lacets ou de ruban recyclé;

-Les dessins comme papier d’emballage, pour les parents d’enfants par exemple. Le papier journal, de circulaires, les pages de magazines ou de livres, des partitions de musique, entre autres, peuvent aussi être utilisés;

-La salade comme papier de soie pour les amateurs de nourriture en utilisant des feuilles de laitue longues ou colorées.

Karine Gerlache:

-Réutiliser les sacs cadeaux, le papier de soie, les rubans et autres accessoires;

-Ne pas utiliser les papiers, rubans et choux métalliques, puisque ceux-ci ne sont pas recyclables;

-Emballer les cadeaux dans les sacs réutilisables en vente dans plusieurs commerces qui pourront être utiles au quotidien par la suite.