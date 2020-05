Je pense que plusieurs d’entre nous auront une attitude similaire quand on va nous annoncer que le confinement est terminé.

Quand la porte va s’ouvrir, on va pouvoir revoir toutes les personnes qui sont chères à notre cœur et on risque d’être difficile à contenir.

Un peu comme ce chien, qui est particulièrement excité de revoir son maître!

Article publié sur francoischarron.com le 10 mai 2020