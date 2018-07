Étude alarmante sur les habitudes de conduite des Québécois

Article par Le Guide de l’auto

Les véhicules sont de plus en plus sécuritaires et les aides à la conduite se multiplient. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? On sait que plusieurs automobilistes font un peu trop confiance à la technologie et qu’ils se laissent plus facilement distraire. Les systèmes d’infodivertissement complexes, même contrôlés par la voix, représentent une grosse partie du problème, mais les dispositifs de sécurité évolués qui favorisent une conduite semi-autonome n’aident pas à se concentrer sur la route non plus.

Eh bien, un nouveau sondage Léger effectué ce printemps pour la compagnie d’assurance Allstate du Canada envoie un son de cloche alarmant : 91% des conducteurs québécois auraient des habitudes dangereuses au volant.

Au moins, ils ont le mérite d’en être conscients et de l’avouer!

« Les avancées technologiques et les changements qu’elles entraînent sont inévitables, et nous ne cherchons d’ailleurs pas à les éviter. Nos voitures sont de plus en plus sécuritaires, souligne André Parra, directeur régional des réclamations chez Allstate du Canada. Cela dit, il nous faut garantir que les innovations sont bien utilisées et ne pas les laisser devenir des sources de distraction pour les conducteurs. »

De façon plus précise, on apprend que près de quatre conducteurs sur 10 (38%) se servent des fonctionnalités intégrées de leur véhicule pour écouter de la musique ou utilisent l’option multimédia mains libres (35%) pour envoyer des messages texte ou lire des courriels. De plus, un quart des gens (25%) affirment utiliser leur téléphone pour faire ou recevoir un appel, envoyer ou lire un texto, prendre une photo ou encore modifier la recherche dans le navigateur GPS (23%) pendant qu’ils conduisent. Un tiers des gens (34%) ont déjà tenté d’atteindre un objet sur le sol, dans la boîte à gants ou sur la banquette arrière lorsqu’ils roulent.

Seulement un conducteur sur 10 (9%) prétend ne jamais adopter de comportements à risque. Pour ce qui est d’être distrait au volant, près de huit conducteurs sur 10 (78%) le sont « rarement ou jamais », alors que 20% déclarent l’être seulement « à l’occasion ».

Quelles sont les solutions?

« Les véhicules dotés de mille et une options sont très en vogue en ce moment et qui sait ce que nous réserve encore l’industrie automobile. Mais conduire est une énorme responsabilité et un conducteur inattentif peut mettre la vie de nombreuses personnes en danger sur la route », affirme Denis Talbot, expert en technologie et porte-parole de l’Étude sur la distraction au volant d’Allstate du Canada.

Celui-ci répète les cinq principaux conseils de sécurité formulés par la compagnie d’assurance à l’intention des conducteurs :