Étude : les voleurs aiment les Dodge et détestent les Tesla

Article par Guillaume Rivard

Chaque année vers le mois de décembre, le Bureau d’assurances du Canada publie la liste des 10 véhicules les plus volés au pays, qui se compose habituellement de vieux camions Ford Super Duty et de gros VUS.

Aux États-Unis, le portrait est assez différent. Les voleurs semblent préférer beaucoup plus les voitures, surtout les grosses avec un moteur puissant ou encore les berlines de luxe.

Selon le Highway Loss Data Institute (gouverné par l’IIHS), la Dodge Charger à moteur HEMI et la Dodge Challenger SRT Hellcat sont les deux véhicules les plus susceptibles d’être volés. Leur taux de réclamation pour vol est plus de cinq fois supérieur à celui de la moyenne des modèles 2016 à 2018.

La berline Q50 et le véhicule utilitaire sport QX80 d’Infiniti arrivent en troisième et quatrième places, respectivement, tandis que le camion GMC Sierra 1500 complète le top 5.

Le QX80 et d’autres VUS pleine grandeur de luxe comme le Land Rover Range Rover deviennent de plus en plus populaires auprès des voleurs, éclipsant le Cadillac Escalade qui avait l’habitude de dominer ce palmarès peu enviable. Il faut savoir que Cadillac a commencé à ajouter des mesures antivol plus sophistiquées à compter de 2015.

Vous avez une Tesla? Dormez en paix!

D’un autre côté, deux des véhicules les moins en danger selon les statistiques de l’HLDI sont la Tesla Model S et le Model X. Chacun a environ 90% moins de chances de se faire voler que la moyenne. Comment peut-on expliquer ça?

L’an dernier, l’organisme a révélé que les véhicules électriques en général font l’objet de moins de réclamations pour vol que les véhicules ordinaires parce qu’ils sont souvent stationnés dans un garage ou à proximité de la maison où se trouve la borne de recharge.

De plus, si entrer par effraction dans une Tesla et la pirater s’avère difficile en raison d’une cryptographie améliorée et d’autres dispositifs de pointe, réussir à se sauver avec elle l’est encore plus, car le propriétaire peut localiser sa voiture à l’aide de l’application de géo-repérage.

Les données montrent que 112 des 115 véhicules Tesla volés aux États-Unis de 2011 à mai 2018 ont été retrouvées. Pour désactiver le géo-repérage, il faut maintenant entrer le mot de passe du compte Tesla, ce qui complique encore plus la tâche des voleurs.

La seule voiture dont le taux de réclamations pour vol est inférieur à Tesla est la berline BMW Série 3.