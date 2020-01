Éviter les urgences dès les premiers symptômes du rhume

Rhume. Grippe. Otite. Gastro. Virus. Il ne faut pas négliger les symptômes et les incidences.

Mais on doit éviter d’avoir comme premier réflexe de se rendre immédiatement à l’urgence. « Ce qu’on demande aux gens qui ont des symptômes, c’est de ne pas aller à l’urgence en première place. Il y a un fort risque d’attente. Sans compter que l’on peut être contaminé. Ou contaminer d’autres patients. On suggère plutôt de prendre du repos à la maison. De contacter le 811. Il y a aussi le pharmacien qui est une aide importante. Il peut proposer des médicaments sans prescription. On peut aussi faire appel à son médecin de famille. Il va nous évaluer et assurer un service. Un suivi. Il pourra à son tour nous référer ailleurs », explique le docteur Mitchell Germain. Ce dernier est médecin dans le réseau et dans une superclinique à Dorion.

Il indique également que le type d’hiver que nous avons est propice aux chutes. « Le verglas entre autres. Puis ça gèle, dégèle. Les gens chutent. Ils sont à l’urgence pour des radiographies. Ça engorge le système. Il a des radiographies dans les supercliniques. »

Des signes et des symptômes

Dès la première apparition des symptômes, le docteur Germain suggère de noter ce qui se passe. « Les premiers symptômes communs sont la fièvre, le mal de gorge, la douleur musculaire. Puis, de 24 à 48 heures après, on a le nez congestionné, un mal de gorge qui s’amplifie. C’est normal. C’est une saison pour ça. La fatigue joue un rôle important. On est en contact avec des gens malades. On évolue dans des milieux fermés », dit celui qui croit que l’hiver que nous vivons actuellement est propice aux infections comme le rhume. Le gel, le dégel, la transmission est vive cette année.

Non seulement le patient doit être attentif à ses douleurs, mais il doit compter sur le système de santé et sur son entourage. « En décrivant correctement nos symptômes et leur évolution à notre médecin, ça peut aider dans le diagnostic. Quant aux employeurs, ils doivent se montrer ouverts si un employé demande quelques journées maladie. On a besoin de repos pour guérir », conclut le docteur Mitchell Germain.

Quant au Coronavirus, il dit que la Santé publique a pris les choses en main. « C’est surveillé de près », assure-t-il.