Exo aménage une billetterie à la bibliothèque de Sainte-Catherine

Les usagers des autobus du secteur Roussillon qui souhaitent se procurer des titres de transport ou renouveler leur carte OPUS pourront désormais le faire à la bibliothèque de Sainte-Catherine. Exo y a installé un nouveau centre de services.

Il est possible de s’y rendre sans rendez-vous les lundis, mercredis, et jeudis, de 13h à 18h, le vendredi de 10h à 16h, ainsi que le samedi de 10h à 12h30. Ceux qui ne peuvent pas se présenter durant ces plages horaires sont invités à prendre rendez-vous en composant au 450 632-0590, poste 5230, durant certaines périodes cet été et cet automne, soit du 17 août au 5 septembre, du 21 septembre au 3 octobre, puis du 12 au 31 octobre.

Les visiteurs du centre de services exo sont priés de respecter les mesures de sécurité affichées à la bibliothèque, notamment la distanciation sociale de 2 mètres et le port du couvre-visage obligatoire.