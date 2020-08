Exo annonce ses horaires d’automne

À compter du 24 août, le service des autobus d’exo ressemblera à 90% à ce qu’il était avant la pandémie. Les nouveaux horaires annoncés par le réseau de transport, le 11 août, prennent en considération la reprise graduelle des activités, notamment le retour en classe des étudiants.

«Des ajustements seront apportés dans certains secteurs et sur certains circuits pour mieux s’adapter aux achalandages observés et aux besoins de la clientèle», indique exo par voie de communiqué.

Depuis mars 2020, et jusqu’à maintenant, les lignes express du secteur de Roussillon vers le centre-ville de Montréal étaient moins fréquentes, ce qui ne sera plus le cas.

Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site Web du réseau de transport.

Train de banlieue

La situation est quelque peu différente pour les trains. Le nouvel horaire de la ligne exo4 Candiac équivaut à «un retour aux horaires réduits qui prévalaient du 23 mars au 22 juin», précise l’organisme qui coordonne le transport en commun dans la région métropolitaine. Le service serait donc à 75% de sa capacité habituelle, selon ce que rapporte le Journal de Montréal.

Comme c’est le cas depuis quelques semaines, certains trains continueront de compter moins de voitures qu’à l’habitude. Les décisions relatives à ce sujet tiennent compte de l’achalandage observé par l’entreprise et de la possibilité de maintenir une distanciation physique à bord, dit exo. Des voitures supplémentaires seront ajoutées dans le cas où il y aurait une augmentation significative du nombre de clients.

Transport adapté

Du côté du service de transport adapté, exo continuera d’assurer l’ensemble des déplacements demandés, notamment ceux des travailleurs, les déplacements médicaux et ceux essentiels à la vie quotidienne.

Comme c’est le cas depuis le 13 juillet, le port du couvre-visage est obligatoire dans tous les transports collectifs.

Une aide financière insuffisante

Dans l’éventualité d’un rétablissement plus rapide que prévu de l’achalandage dans les autobus et trains, exo pourrait avoir de la difficulté à rehausser l’offre de services et à reprendre des projets de développement qui ont été stoppés ou ralentis. Ce, puisqu’elle n’a pas de «marge de manœuvre financière», prévient-elle.

«L’aide financière accordée actuellement est insuffisante pour compenser les pertes de revenus liées à la pandémie de COVID-19. Cette situation pourrait réduire de manière importante la part des déplacements effectués en transport collectif dans la grande région métropolitaine», mentionne-t-on.