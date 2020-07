exo distribuera des masques dans le transport en commun

En prévision de l’entrée en vigueur du port obligatoire du couvre-visage dans les transports publics le lundi 13 juillet, exo distribuera des masques à cette date dans différents terminus et stationnements de son réseau, dont les terminus Georges-Gagné à Delson et Montcalm à Candiac, ainsi que le stationnement incitatif La Prairie.

Le gestionnaire de transport collectif dans le Grand Montréal dit ainsi poursuivre sa campagne de sensibilisation pour une adhésion complète de la clientèle à cette nécessité pour assurer la sécurité de tous et rétablir la confiance dans l’utilisation des services.

Les masques lavables et réutilisables seront remis pendant la période de pointe du matin, précise exo. Ce dernier en distribuera également le lendemain, 14 juillet, aux terminus Centre-Ville et Mansfield à Montréal, ainsi qu’aux gares Lucien-L’Allier, Vendôme et Montréal-Ouest, notamment.

Une période de grâce de 14 jours sera accordée aux usagers qui n’en porteront pas. Puis, ceux-ci ne pourront pas monter à bord des autobus, métro et trains à compter du 27 juillet.

Mesures sanitaires recommandées par exo