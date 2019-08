exo bonifie des horaires d’autobus pour les secteurs Roussillon et Le Richelain

Dans un souci d’améliorer le service de transport en commun par autobus, exo annonce qu’il bonifie les horaires d’automne pour les secteurs Roussillon et Le Richelain à partir du 19 août.

Ajouts de départs et d’autobus plus confortables, ajustement d’horaires, meilleur temps de battement et débarquement au terminus Mansfield plutôt qu’au centre-ville; les nombreuses modifications varient selon les lignes et le secteur.

Dans le cas du Roussillon, ces changements visent à «améliorer la fiabilité et à répondre à l’augmentation de l’achalandage», avise exo dans un communiqué. En ce qui touche le secteur Le Richelain, c’est une manière de «trouver des solutions aux problématiques constatées depuis le début de l’année», dit l’organisme.

Depuis le changement de transporteur, le 1er janvier, les usagers ont décrié à de multiples reprises les retards et la détérioration de la qualité du service, notamment. Transdev gère désormais le transport en commun par autobus pour les deux secteurs de la région.

Dans une entrevue antérieure accordée au Reflet, exo avait notamment expliqué que le transporteur composait avec un horaire impossible à respecter en raison du trafic et de la congestion.

«L’ajout de temps de battement entre les départs permettra d’améliorer l’adhérence à l’horaire.» -Louis-André Bernard, conseiller en relations médias à exo

Horaires en ligne

Les nouveaux horaires pour le secteur Le Richelain sont en ligne au exo.quebec/lerichelain, tandis que ceux pour Roussillon le seront dans environ une semaine, fait savoir exo.

Les usagers qui veulent connaître l’état du service en temps réel sont invités à télécharger l’application mobile Chrono! Pour joindre exo ou pour toute information sur les avis, il suffit d’écrire un courriel à exo à cette adresse.

Changements pour le secteur Roussillon

Lignes 30A, 30B et 130: ajustement des horaires de tous les voyages effectués entre 8h45 et 15h45 pour ajouter du temps de battement;

ajustement des horaires de tous les voyages effectués entre 8h45 et 15h45 pour ajouter du temps de battement; Ligne 33: ajout d’un départ à partir du stationnement Georges-Gagné à 19h22;

ajout d’un départ à partir du stationnement Georges-Gagné à 19h22; Ligne 36: ajout de six voyages en minibus entre 9h30 et 15h. Création de correspondances avec les lignes 30A et 30B vers Saint-Constant et Sainte-Catherine;

ajout de six voyages en minibus entre 9h30 et 15h. Création de correspondances avec les lignes 30A et 30B vers Saint-Constant et Sainte-Catherine; Ligne 130: ajustement de l’horaire en direction Georges-Gagné pour assurer un passage à l’heure au terminus Panama et au CLSC Candiac;

ajustement de l’horaire en direction Georges-Gagné pour assurer un passage à l’heure au terminus Panama et au CLSC Candiac; Ligne T30: remplacement par la ligne 43, en minibus, en journée, la semaine. En soirée et le week-end, la T30 sera renommée T43 et le service sera assuré par taxibus. Ce service demeure à l’horaire, sans réservation les soirs de semaine et sur réservation la fin de semaine. Les nouvelles lignes 43 et T43 effectueront le même parcours que l’ancienne ligne T30, avec l’ajout de passages au quartier Au tournant de la gare, à proximité de la gare Sainte-Catherine.

Changements pour le secteur Le Richelain

Ajout de 7 autobus de type coach (qui sont plus confortables et comprennent plus de places assises):

-2 autobus ajoutés à la flotte régulière;

-2 autobus ajoutés comme doubleurs pour pallier les retards et les surcharges;

-3 autobus urbains remplacés par des autobus de type coach, notamment sur la ligne 123;

Lignes 121, 122, 123, 124, 132 et 133: débarquement au terminus Mansfield pour un accès plus rapide au centre-ville de Montréal;

Lignes 321 et 323: ajout de temps de battement entre les départs pour permettre une meilleure adhérence aux horaires et diminuer les retards;

Ligne 133: ajout d’un départ en pointe du matin vers Montréal;

Ligne 321: ajout de deux départs en pointe du matin vers Montréal et d’un en pointe d’après-midi vers La Prairie;

Ligne 323: ajout d’un départ à 17h03 vers Candiac;

Ligne 340: ajout de quatre départs les week-ends, soit deux vers La Prairie et deux vers Longueuil;

Ligne 122: le départ de 7h05 ne passera plus par le stationnement La Prairie.

À lire aussi:

Des départs annulés sur la ligne Le Richelain, faute de chauffeurs