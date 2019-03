Expo-science Hydro-Québec: des lauréats de la région en route pour la finale québécoise

Crédit photo : Pixabay

La finale régionale de la Montérégie d’Expo-science Hydro-Québec a été l’occasion de récompenser le travail de plusieurs exposants avec une valeur en prix, bourses et participations de 5925$. Sept projet d’élèves du secondaire d’école de la Rive-Sud ont été retenus afin de prendre part à la finale nationale Super Expo-sciences Hydro-Québec, du 11 au 14 avril au Collège Charles-Lemoyne.

Du 15 au 17 mars, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) a accueilli 800 visiteurs venus découvrir les projets scientifiques des jeunes issus de plusieurs écoles de la région.

«C’est un immense bonheur de constater l’enthousiasme et la passion de ces jeunes qui se lancent dans l’aventure scientifique. Ils ont un formidable potentiel créateur et forment une relève talentueuse, tout comme les étudiants de l’École nationale d’aérotechnique. Il y aura définitivement une place pour eux dans le domaine des sciences et des technologies au Québec!» a lancé le directeur de l’ÉNA Pascal Désilets, directeur de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).

Les projets qui se démarqueront à la finale québécoise pourront être sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne et pour l’Expo-sciences internationale.

Les gagnants de la région

–Projet: L’Art de la Guerre Bactérienne

William Zhao, 16 ans

Collège Durocher Saint-Lambert

-Projet: Les AVC et les AIT

Alexane St-Jacques, 16 ans et Coralie Lacombe, 16 ans

Collège Charles-Lemoyne (Campus Sainte-Catherine)

(Bourse de l’Institut de recherche en cancérologie et immunologie)

-Projet: Pollution pyrolysée!

Yasmine Benzidane, 17 ans

Collège Durocher Saint-Lambert

-Projet: Plastique…comestible?

Xuefei Ren, 17 ans

Collège Français de Longueuil

-Projet: Drône-Sauveteur

Kacylia Roy Proulx et Hugo Otth, 17 ans

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

-Projet: Influence : notre humanité

Léa Baillargeon, 17 ans

Collège Durocher Saint-Lambert

-Projet: Le plastique dans les océans

Maude Gratton et Mirka Porlier, 16 ans

Collège Charles-Lemoyne

-Projet: Bulleaupop

Joanie Levesque et Joanie Laforge, 17 ans

École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent

Lauréats des bourses et autres prix

–Médaille du Réseau Technoscience – Or Senior

Collège Durocher Saint-Lambert

William Zhao, Secondaire 4

Projet: L’Art de la Guerre Bactérienne

-Médaille du Réseau Technoscience – Bronze Senior / Prix Énergie Hydro-Québec

Collège Durocher Saint-Lambert

Yasmine Benzidane, Secondaire 5

Projet: Pollution pyrolysée!

-Médaille du Réseau Technoscience – Bronze Junior / Technoscience Région métropolitaine Junior

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Margot Lemke et Julien Mulhall, Secondaire 1

Projet: La lumière sur les plantes

-Prix Fondation Alcoa

Collège Charles-Lemoyne (Campus Longueuil – Saint-Lambert)

Maude Gratton et Mirka Porlier, Secondaire 4

Projet: Le plastique dans les océans

-Prix de l’Ordre des chimistes du Québec

Collège Français Secondaire de Longueuil

Xuefei Ren, Secondaire 5

Projet: Plastique…comestible ?

-Prix Société canadienne de météorologie et d’océanographie

École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent

Joanie Levesque et Joanie Laforge, Secondaire 5

Projet: Bulleaupop

-Technoscience Région métropolitaine Intermédiaire

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Julianne Curzi et Karimata Barry, Secondaire 2

Projet: Sauvons les monarques

-Prix École nationale d’aérotechnique / Bourse «Jeune Innovateur» – ADRIQ

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Kacylia Roy Proulx et Hugo Otth, Secondaire 5

Projet: Drône-Sauveteur

-Prix Antidote pour la qualité de la langue – Druide informatique / Prix Oasis surf

Collège Durocher Saint-Lambert (pavillon Saint-Lambert)

Léa Baillargeon, Secondaire 5

Projet: Influence: notre humanité

-Prix Antidote pour la qualité de la langue – Druide informatique inc.

Collège Charles-Lemoyne

Joséphine Gibson et Mali Paquin-Soutière, Secondaire 1

Projet: Stress: un ennemi redoutable

-Prix Curium des Publications BLD

École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent

Sana Koli et Mila Kehayova, Secondaire 3

Projet: Hologramme

-Prix des Cercles des jeunes naturalistes

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Jeremy Charron et Michele Ange Paduano, Secondaire 2

Projet: L’agriculture du futur!

-Prix MontVR

École Jacques-Ouellette

Camille Benitez et Nathan Gélinas, Secondaire 3

Projet: Le combat des sens

-Prix Spin Skatepark

École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent

Jean-Félix Morency et Dylan Czitkovics, Secondaire 3

Projet: Tic Tac Bot

-Prix Spin Skatepark

École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent

Alexis Roy et Anthony Lemire, Secondaire 3

Projet: Photogrammétrie Impression 3D

-Prix LaserGame Évolution

Collège Durocher Saint-Lambert

Wissam Bou, Secondaire 5

Projet: Et l’eau sauva l’air!

-Prix LaserGame Évolution

Collège Charles-Lemoyne (Campus Longueuil – Saint-Lambert)

David Poirier et Samuel Marcil, Secondaire 1

Projet: Qu’est ce qu’une allergie?

-Prix MonVR

Collège Charles-Lemoyne (Campus Ville de Sainte-Catherine)

Laurie St-Pierre et Erika-Mirella Alec-Mina

Projet: L’entretien de la peau