Exposition d’autos à Châteauguay

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Archives

Les enseignants et les élèves du programme de mécanique automobile du centre NOVA à Châteauguay tiennent un premier salon de l’auto vendredi, 7 septembre, de 17h à 22h.

Une centaine de voitures classiques et modernes y seront exposées. «L’entrée est gratuite, mais nous demandons à tous de faire don d’un aliment non périssable à la banque alimentaire de l’Église chrétienne Le Rocher, organisation Bouffe Partage», indique l’école dans un communiqué. BBQ, musique et tirages figurent également au programme.

Le centre NOVA est situé au 70, boulevard Maple.