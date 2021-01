Ce n’est pas toujours évident de trouver la motivation pour une petite séance de sport à la maison, surtout après le retour des fêtes.

En revanche, si on a le plus beau chien qui accepte de se joindre à notre entrainement, c’est vrai que c’est beaucoup plus tentant!

C’est peut-être ça, la solution ultime pour s’encourager?