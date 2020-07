Faites buriner votre vélo pour prévenir le vol

Afin de prévenir les vols de vélos, les cadets de la Sûreté du Québec invitent les cyclistes à venir les rencontrer lors d’une séance de burinage gratuite, ce samedi, sur la piste cyclable des ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain.

Les cadets seront présents sur la piste cyclable du pont Jacques-Cartier (côté Longueuil) entre 11h et 13h et à l’entrée de celle du pont Samuel-De Champlain (côté Brossard) entre 15h et 17h.

Afin d’accélérer les démarches de burinage, les cyclistes sont invités à repérer l’endroit où se situe le numéro de série de leur vélo. Ils doivent également apporter une pièce d’identité.

À noter que l’événement sera remis au dimanche en cas de pluie.

Le Programme de cadets a d’abord été déployé à titre de projet pilote en 2009 et 2012, puis a été officiellement intégré à l’offre de service de la SQ dés 2013. Cette année, 150 cadets sont répartis dans plusieurs MRC afin de soutenir l’ensemble du corps policier dans sa mission.

(Source: Sûreté du Québec)