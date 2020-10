Faites une activité de peinture sur céramique dans le confort de votre maison!

À défaut de pouvoir se rendre chez Céramic Café, c’est lui qui se déplace jusque chez vous! L’ensemble « Studio à la maison » peut être livré partout au Québec, et inclut un objet de céramique, de la peinture et des pinceaux.

Avant la pandémie, se rendre au Céramic Café était l’incontournable sortie créative adorée des petits et des grands. Malheureusement, leurs 5 succursales se trouvant en zone rouge, ils sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

L’entreprise québécoise a donc mis sur pieds des ensembles complets prêts à commander qui nous permettent de continuer à faire cette activité, mais sans avoir à sortir de chez soi.

Des centaines de choix pour tous les goûts et budgets

Céramic Café propose des « des ensembles complets prêts à commander » qui se résument à être des trios qui incluent objet en céramique, peinture et pinceaux. Ceux-ci varient entre 29.95$ et 159$ plus les frais de livraisons.

Cependant, le concept de Studio à la maison, c’est beaucoup plus que des ensembles prêts à commander. En fait, toute la boutique en ligne est mise à la disposition de qui le veut bien.

Assiettes, tirelires, bols, décoration, figurines, peinture multicolore en plusieurs formats, pinceaux, traceurs, grattoirs, palettes… Tout peut être livré partout au Québec moyennant des frais d’envoi de 29$.

Heureusement, les frais de livraison peuvent être évités si vous choisissez la collecte sans contact dans l’un de leur cinq magasins.

Se déplacer dans l’une des succursales

Malheureusement, si vous habitez loin de l’une des cinq succursales de Céramic Café, il se pourrait que l’activité soit un peu plus compliquée.

Effectivement, la cuisson de la céramique n’est pas incluse dans le prix. Bien qu’elle ne coûte que 4$ la pièce, il faut se déplacer dans l’une de leur boutique pour leur apporter les céramiques peintes, puis retourner les chercher une fois qu’elles sont cuites.

Il y a cinq cafés en tout, répartis dans les villes suivantes :

Montréal;

Dollard-des-Ormeaux;

Greenfield Park;

Laval;

Québec.

