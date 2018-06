Le Familiprix de Saint-Constant devient écoresponsable

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

La pharmacie de Yanick Fournier collabore avec Maillon vert pour devenir le premier commerce officiellement écoresponsable de la région. Elle s’est fixée huit objectifs sur une période d’un an pour y arriver. Ultimement, elle souhaite devenir carboneutre.

Marc-André Mailhot a créé Maillon vert en 2014, une entreprise aidant les pharmacies à prendre un virage écologique et pour optimiser leur implication social et environnemental. Il a travaillé comme pharmacien remplaçant dans plus de 150 pharmacies.

«J’ai vu l’opportunité de diminuer les dépenses reliées au gaspillage notamment et d’améliorer l’image des pharmacies dans leur communauté», explique-t-il.

Maillon vert propose des actions comme la gestion des déchets et matières résiduelles, tels que les médicaments périmés, des sacs et des contenants, la promotion de produits écoresponsables, l’implication des employés pour éduquer la clientèle et l’économie d’énergie.

Une étude économique a été effectuée auprès des dix premières pharmacies participantes à la fin d’un projet pilote de trois ans.

«En 2017, on a enregistré en moyenne 45 000$ en bénéfices nets annuels récurrents par pharmacie», relate M. Mailhot.

Les valeurs du Familiprix de Saint-Constant cadrent parfaitement avec cette initiative.

«Mes employés ont embarqué et sont heureux. Je les sensibilise déjà depuis longtemps», dit M.Fournier, pharmacien propriétaire du Familiprix à Saint-Constant.

Ce dernier a toujours eu l’environnement à cœur. Quand il était impossible de recycler autre chose que le carton à la pharmacie, il apportait le recyclage chez lui. Il interdit l’utilisation des bouteilles d’eau jetables sur le lieu de travail et des filtres ont été installés sur les robinets pour que les employés consomment de l’eau saine directement de l’évier. Le commerce s’implique aussi dans la communauté. Il a entre autres commandité le Défi bougeons ensemble pour une troisième année en mai.

Le pharmacien propriétaire a même fait changer l’éclairage du commerce pour des lumières à DEL. Il a d’économisé 5 000$ en électricité dès la première année.

«Mon comptable n’en revenait pas, il va en parler à toutes ses autres pharmacies!» s’exclame-t-il.

Maillon vert propose six actions parmi 15 aux pharmaciens. M. Fournier en a sélectionné huit pour parvenir ultimement à rendre son commerce carboneutre.

«Les ressources consommées deviendront équivalentes à la réduction des déchets, c’est-à-dire les équivalents en carbone sur la pollution et l’énergie des coûts de chauffage, entre autres», explique M. Fournier.

Il souhaite que ce projet inspire d’autres pharmacies, commerces locaux et organismes dans la région. Maillon vert ouvre d’ailleurs la porte à une collaboration avec d’autres secteurs comme la restauration et les épiceries.