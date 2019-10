Fantômes ferroviaires à Exporail en octobre

Jusqu’au 31 octobre, comme chaque année avant l’Halloween, Exporail, le Musée ferroviaire canadien sera envahi par les fantômes, squelettes, chauves-souris et araignées! Des personnages se seront mêmes infiltrés dans certains véhicules!

Les visiteurs déambuleront ainsi dans une atmosphère de gare hantée, accompagnés d’une ambiance sonore de circonstance.

Cette activité permettra aux familles de redécouvrir la collection sous un nouvel angle et les enfants pourront également en profiter pour réaliser leur masque d’Halloween à l’atelier de bricolage, à l’intérieur d’un wagon spécialement aménagé.

Horaire de l’événement:

Du 12 au 31 octobre: de 10 h à 17 h, du mercredi au dimanche.

Pour plus d’information, cliquer ici

Activités à Exporail

S’imprégner du mode de vie des voyageurs d’autrefois avec la visite guidée offerte le samedi et le dimanche.

Faire connaissance avec l’univers du modélisme ferroviaire dans la salle des trains miniatures.

Visionner des films:

– L’Express des Rocheuses (15 h et 16 h 30 en version française, 4 $ par personne) : un voyage en train à travers les paysages époustouflants des Rocheuses qui retrace l’histoire épique de la construction du premier chemin de fer transcontinental au Canada.

– Le bolide rouge (12 h et 14 h 30) : balade de 14 minutes dans un tramway au cœur de Toronto.

Faire des balades à l’extérieur: tramway d’époque, chemin de fer miniature, train de passagers (les dimanches après-midi, à partir du mois de juin).

Assister à des démonstrations (horaires variables, les fins de semaine) : fonctionnement du pont tournant, télégraphie, retour de la locomotive à vapeur John Molson (dans le courant de la saison).

Participer au Rallye futé : activité destinée aux familles avec des enfants de 8 à 12 ans ainsi qu’aux différents groupes, scolaires et camps de jour. Cette activité a pour objectif de sensibiliser et d’informer le grand public sur la sécurité aux abords des voies ferrées. Munis d’un carnet exploratoire, disponible au comptoir d’accueil, les visiteurs franchissent les six étapes du rallye en se déplaçant à travers le musée.

(Source: Exporail)